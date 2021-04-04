潜海下6500公尺找最深沈船 美军二战驱逐舰现踪

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（法新社马尼拉4日电） 美国一支探险队表示，探险队透过潜水器，终于抵达菲律宾外海海下近6500公尺处一艘第二次世界大战期间沈没的美军驱逐舰，这是史上最深的沈船。

德州卡拉丹海洋科学探测公司（Caladan Oceanic）表示，有人潜水器上月底在2次各8小时的潜水中拍摄影片和照片，勘测沈没萨马岛（Samar Island）外海的强斯敦号驱逐舰（USS Johnston）。

长115公尺的强斯敦号是在1944年10月25日雷伊泰湾战役（Battle of Leyte Gulf）中沈没，时为美军殖民地的菲律宾被日军占领，美军正在当地海域奋战。

强斯敦号的沈船位置是2019年由另一支探险队发现，但该探险队的远距遥控载具无法抵达沈船位置。

负责驾驶潜水器深入海底的卡拉丹海洋科学探测公司创办人韦斯柯沃（Victor Vescovo）推文表示：「刚刚完成史上最深的沈船潜水，发现强斯敦号驱逐舰的残骸。」

「我们在6456公尺深处找到这艘船前半部2/3的部分，直立且完好无缺。我们3个人2次潜水查看这艘船舰，并向她英勇的船员致敬。」

根据美国海军纪录，这艘船327位船员，仅141人生还。

卡拉丹海洋科学探测公司发现船艏、船桥与舯剖面都完好无缺，上头的编号557仍清晰可见，2具5英寸的炮塔、双鱼雷架、多个枪座也都保存完整。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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