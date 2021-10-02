潜舰采购案风波未平 布林肯将访法「改善沟通」

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（法新社华盛顿1日电） 澳洲片面取消法国潜舰采购合约引发的外交风波至今未平。美国国务卿布林肯预定下周出访巴黎，并承诺改善美法之间的沟通状况。

美国国务院宣布，布林肯（Antony Blinken）将于4日至6日前往巴黎，参加先进市场经济体俱乐部经济合作暨发展组织（OECD）会议，并会见法国官员。

布林肯之后将从巴黎飞往墨西哥市（Mexico City），这是他就任后首度访问墨西哥。

美国国务院欧洲事务助理国务卿唐弗瑞德（Karen Donfried）表示，「我们同意，9月15日宣布的（AUKUS）声明受益于盟友之间更好、更公开的协商。」

唐弗瑞德告诉记者：「这次巴黎会议是我们推动深入协商进程承诺的一部分。我们了解这需要时间与努力，不仅是在言语上，而且也需要在行动上表现出来。」

上月澳洲片面宣布「弃标」价值数百亿美元的法国柴电动力潜舰军购合约，称随着与中国的紧张局势升级，澳洲将改为向美国、英国采购核动力潜舰，此举让法国大发雷霆。

事发后，法国痛批美国背叛双方的盟友关系，并称澳洲是「在背后捅刀」，而且还召回派驻两国的大使。

直到美国总统拜登与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）透过电话展开协商，紧张局势才略有缓和。

法国驻美大使艾蒂安（Philippe Etienne）9月29日返回华府，随即分别会见布林肯和拜登的国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）。

目前，法国对澳洲仍是心存不满。计划已久的澳洲-欧盟新一轮自由贸易谈判已遭到推迟1个月。

© 2021 AFP