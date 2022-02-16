澳中贸易战殃及葡萄酒 富邑：星马市场弥补损失

（法新社雪梨16日电） 澳洲最大葡萄酒生产商富邑今天表示，自北京对澳洲进口葡萄酒课徵高关税以来，对中国销售已经蒸发，但马来西亚、新加坡等市场需求增加，有助公司避免了巨大损失。

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法新社报导，旗下有着奔富（Penfolds）等知名品牌的富邑葡萄酒集团（Treasury Wine Estates）今天公布财报，在截至12月31日的6个月内，公司净利年减7.5%，主因中国对澳洲葡萄酒课徵高额关税，以及COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的冲击。

澳洲最大酿酒商富邑2021年对中国的销售额，自前一年的7800万澳元（约5600万美元）降至200万澳元（约140万美元）。

不过，富邑执行长福特（Tim Ford）今天表示，公司在其他市场的「强劲表现」，尤其是马来西亚、新加坡和泰国，已多少弥补了中国业务的萎缩。

中国政府以反倾销名义对澳洲葡萄酒课徵高关税；澳中之间爆发激烈口水战后，贸易关系跟着遭殃，澳洲的牛肉、大麦、燃煤等出口商品都成为锁定目标。

中国提高关税前，中国销售额高峰时期占澳洲葡萄酒出口的41%，如此高比率也引发了疑虑，担心贸易战可能会对澳洲葡萄酒产业带来巨大灾情。

针对中国对澳洲葡萄酒课徵116.2%至218.4%的高关税，澳洲已经向世界贸易组织（WTO）提出申诉，世贸组织目前正在审议之中。

富邑今天明确表示，公司不认为中国会在2022年解除对葡萄酒的关税，但富邑有信心可以渡过难关。

富邑财务长杨恩（Matt Young）表示，葡萄酒销往其他市场的水准依旧强劲。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP