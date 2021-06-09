澳总理促G7改革贸易规范以阻经济胁迫

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（法新社雪梨9日电） 澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天将在一场演说中提到，彻底改革全球贸易规范对遏阻经济胁迫至关重要。在与七大工业国集团（G7）领袖会面前，莫里森这席话剑指中国。

在澳洲与最大贸易伙伴中国的贸易战未见缓解之际，莫里森将于澳洲智库伯斯美亚中心（Perth USAsia Centre）发表演说，提及全球基于规则的秩序正「承受压力」。

法新社取得的演说稿指出：「正视经济胁迫最实际的方式，就是恢复全球贸易机构具约束力的纷争调解制度。」

「胁迫行为若无后果，就没有自制的动力。」

北京近月来针对澳洲产品实施严格的经济制裁，包括在数个农业类别、煤、酒及观光上施加关税或干扰。

澳洲当局认为，中国这些措施意在惩罚。澳洲力抗中国在澳洲进行的「影响力作战」（influence operations），拒绝中国对敏感领域的投资，并公开呼吁调查2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情源头。

G7即将于6月11日到13日在英格兰康瓦尔（Cornwall）召开高峰会，澳洲并非成员国，但以客座身分获邀与会，莫里森希望藉此机会与G7国家合作，更新世界贸易组织（WTO）规范。

中国对进口自澳洲的大麦加徵关税，澳洲已在世贸组织采取行动，但此案可能需时数年才能解决。

© 2021 AFP