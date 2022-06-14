澳总理欢迎中澳防长会谈 促中解除贸易制裁

（法新社雪梨14日电） 澳洲总理今天表示，中国必须解除对澳洲的贸易制裁，才能促进两国关系。他并称两国防长时隔近3年举行首次双边会谈是「一件好事」。

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中国是澳洲最大贸易伙伴，也是澳洲最大的铁矿买家和出口创汇对象。然而，两国外交关系近年来急转直下。

中国列出澳洲的14项「反中」行为，对澳洲实施制裁，包括澳洲政府呼吁国际社会针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情源头展开独立调查、禁止中国科技公司华为参与5G建设，以及基于威胁国安理由审查外国投资等。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）在布里斯本告诉记者：「是中国对澳洲实施制裁，为促进双边关系，他们必须解除制裁。」

澳洲前政府曾形容中国对澳洲农业和能源商品的制裁是「经济施压（economic coercion）」。在长达多年的中澳外交僵局期间，澳洲部会首长无法与中方安排电话会谈。

不过，澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）、中国国防部长魏凤和12日在新加坡的「香格里拉对话」场边进行会谈。马勒斯形容这1小时谈话是两国「重要的第一步」。

艾班尼斯说，两国防长会面是一件好事，并指出与中国贸易对澳洲经济的重要性。

中国外交部昨天表示，艾班尼斯回应中国国务院总理李克强祝贺他上个月胜选的讯息，并表示中方也希望看到改善两国关系的举动。

中国外交部发言人汪文斌在北京的例行记者会表示，改善中澳关系没有「自动驾驶」模式，重启需要采取实际行动。他并未详述中国想要何种行动。

艾班尼斯则拒绝详述他对李克强说了什么，仅告诉记者「我给予适当回覆」。

© 2022 AFP