澳政府顺应民意 释放离岛坦米尔族一家人

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（法新社坎培拉15日电） 澳洲政府今天宣布，将让一个自2019年拘禁在离岛的斯里兰卡难民家庭住到本土的社区拘留中心。该家庭小女儿日前因败血症送往大医院救治，却得和父亲姊姊分离，引爆民众怒火。

来自斯里兰卡坦米尔族（Tamil）的一家四口，是印度洋上圣诞岛（Christmas Island）拘留中心唯一的拘留者。他们家的案例，也成为各界呼吁关闭离岸移民拘留中心的关注焦点。

然而这家人未来前途茫茫，因为澳洲政府声称这是暂时性的举措，并矢言不会让任何乘船前来澳洲的寻求庇护者留下来。

澳洲移民部长霍克（Alex Hawke）今天表示：「在做这项决定时，我在政府承诺强而有力的边境保护政策上，以及对拘留中的儿童处境给予合宜的同情心间取得平衡。」

这对夫妻的4岁女儿因罹患肺炎未获医治而引发败血症，最近被送往西澳州伯斯（Perth）急救，然而只有她母亲获准随行，不仅点燃民众怒火，也导致政府内部意见分歧。

澳洲保守派政府一周多来不断抵抗释放「比洛拉（Biloela）家庭」的呼声，坚称这么做将破坏其强硬的移民政策，不过霍克今天屈服于民众压力。这家人在被送到圣诞岛拘留中心前，曾住过一个名为比洛拉的小镇，因此被称为「比洛拉家庭」。

霍克表示，这个决定并不代表这家人将取得能留在澳洲的签证。

「比洛拉家庭」的妈妈普里雅（Priya）与爸爸穆鲁加潘（Nades Murugappan)，为逃离斯里兰卡内战，分别在2012年与2013年乘船来到澳洲寻求庇护，他们的两个女儿都出生在澳洲。

2018年，澳洲政府拒绝这家人的庇护申请，坎培拉当局拘留了这家人准备将他们遣返斯里兰卡。

2019年，法院命令挡下将他们遣返的命令，于是这家人被送到位于澳洲本土西北方约1550公里的离岛圣诞岛。

澳洲保守派政府的强硬移民政策，即使饱受抨击，仍相当受民众欢迎。根据澳洲当局严格的移民政策，任何搭船偷渡、未持有有效签证的人，不准留在澳洲。

© 2021 AFP