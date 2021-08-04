澳洲与美争东奥男篮金牌战门票 老将米尔斯充满信心

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（法新社东京4日电） 在美国职篮NBA讨生活的澳洲男篮好手米尔斯（Patty Mills）表示，澳洲已经记取他们先前在奥运上获得的所有教训，并要以此在东京奥运4强赛击败美国。

澳洲目前排名世界第3，他们自1956年墨尔本奥运以来，一直试图在男篮赛事站上颁奖台，但尽管曾4次打进铜牌战，却从未拿下奖牌。

尽管澳洲阵中不乏一些全世界顶尖的球员，他们也有办法在最强的联赛中征战，但澳洲在奥运的成绩始终无法更上层楼。

澳洲必须击败由杜兰特（Kevin Durant）领军，要挑战4连霸的美国队，才能走上他们所期盼的道路，不过米尔斯认为，此刻是超越以往纪录的时候了。米尔斯刚离开待了10个球季的NBA圣安东尼奥马刺，和布鲁克林篮网签约，这次东京奥运是他第4次参加奥运。

当被问及，澳洲凭什么能做到其他球队无法做到的事时，米尔斯说：「因为我们经验丰富。」

他说：「我们已经多次打到这个阶段，却始终无法更进一步，但我们获得许多经验，且我认为我们为此刻做足了准备，也准备好往下一个阶段迈进。」

他另表示：「我们内部十分团结，彼此间也有坚定的友谊，并专注于让我们在这里努力的目标能够达成。」

这可能是澳洲最好的机会，因为美国显露出疲软的迹象，在奥运前的热身赛曾吞下2连败，其中1场便是以83比91败给澳洲。

总教练帕波维奇（Gregg Popovich）领军的美国，在奥运开打首战就不敌法国，吞下2004雅典奥运以来第一败。但他们仍挺进8强淘汰赛，并以95比83击败西班牙，成功闯进4强，获得与澳洲对决的机会。

© 2021 AFP