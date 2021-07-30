澳洲东奥田径队卷入染疫疑云 除3人全数解除隔离

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（法新社东京29日电） 澳洲东京奥运田径队3名队员因与确诊COVID-19的美国选手肯德里克斯有密切接触，导致全队今天紧急进行防疫隔离。但在这3名队员采检结果为阴性后，其余队员现已解除隔离。

2度夺得世界田径锦标赛撑竿跳金牌的美国名将肯德里克斯（Sam Kendricks）因确诊感染COVID-19（2019冠状病毒疾病），今天宣布退出东奥。消息传出后，3名与他有过密切接触的澳洲田径队员便自动向上通报。

澳洲奥林匹克委员会（Australian OlympicCommittee）其后发布声明表示，东奥田径代表队除了这3名队员外，其余41名运动员和13名工作人员全都准予解除隔离恢复正常活动。他们在选手村内各自房里仅隔离2小时多一些。

澳洲奥会还说，有密切接触的3名田径队员虽采检阴性，但仍将继续隔离，且每天都会再进行采检。

澳洲东奥代表团团长彻斯特曼（Ian Chesterman）表示：「我们严格的防疫规范会继续保护队员安全。我们希望每位澳洲运动员的状态能享有各自奥运时刻。我们将继续保持警戒。」

东奥田径比赛明天将于主场馆登场。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP