澳洲东部暴雨洪灾 累计4死2失踪

（法新社雪梨26日电） 澳洲东部今天降下暴雨，流泻洪水达数十年来最高水位，淹没房屋和冲走车辆，包括救难人员车辆。昆士兰州当局说有2人罹难，使得本周以来洪灾累计死亡达到4人，另有2人仍失踪。

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根据澳洲媒体播出的画面，房屋和道路被淹没，一片片土地变成湖泊，一大块水泥桥墩随着湍急河水流去。

昆士兰州（Queensland）警方灾难协调员高休斯基（Steve Gollschewski）在记者会上表示，一台载着4名救难人员的车辆从路上被冲到洪水中，他们原本是要去解救房屋被洪水灌入的一家人。其中3名成员获救，1人死亡。

昨夜在其他地点，还找到另一名男性遗体。

昆士兰州警务与紧急服务部长莱恩（Mark Ryan）指出，在昆州东南部一些地方，居民经历数十年来最大洪灾，「且降雨还没停，事实上部分地区雨势正在增强」。

官员透露，昆士兰州东南部救难单位在24小时内接到1800多通求救电话。截至今天上午，已有250多人疏散到避难所。

昆士兰州首府布里斯本（Brisbane）也遭到豪雨侵袭。昆州高级气象官员葛兰特（David Grant）指出，单单在布里斯本，一天就降下相当一个月的雨量。

葛兰特预警，由于天气系统移动速度比预期慢，明天还会继续降雨。他在记者会上说：「发生危险且危及生命的暴洪机率如今升高，甚至可能发生局部土石流」。（译者：张正芊/核稿：陈正健）

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