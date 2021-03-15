澳洲伯斯数千人示威 全国争性平游行揭幕

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（法新社雪梨14日电） 数以千计澳洲人今天走上伯斯（Perth ）街头抗议，揭开全国争取性别平等运动的序幕，近来多起性侵指控撼动澳洲的权力殿堂。

媒体报导，#公平正义大游行（#March4Justice）今天在伯斯展开，在拥挤的集会中，人群高喊「受够了」，同时手持要求当局采取行动解决妇女遭性暴力问题的标语。

澳洲明天将有超过40场抗议活动，其中包括在坎培拉国会大厦（Parliament House）外的活动。澳洲的国会殿堂近来爆发多起性侵指控。

前政府工作人员希金斯（ Brittany Higgin）上月公开站出来表示，2019年大选前几周，她在一名部长的办公室遭一名同事性侵，当她告诉上司，上司却把这当成「政治问题」处理。

澳洲司法部长波特（Christian Porter）被控在1988年时性侵一名16岁的女子。当时，两人都是学生。

他否认这项指控。这名妇女去年过世，她在过世前，向警方透露此事。

这些曝光的性侵案件引发大众越来越多的不满，认为政府失能，引发很多人上街头要求公义。

澳洲媒体WAToday引述原住民努加族（Noongar）妇女菲力普斯（Dallas Phillips）表示：「我为希金斯和其他年轻女性勇敢站出来喝采。」

她说：「在这个国家，有一种混合性别歧视、仇女症、男性享特权和自命不凡，以及有毒的男子气概的流行病。和这种流行病相比，2019冠状病毒疾病（COVID-19）显得微不足道。」

在各方施压下，澳洲总理莫里森（Scott Morrison ）今天表示，他已安排接见这场运动的一位代表，并表示他的政府「非常专注」解决他们的疑虑。

莫里森在雪梨告诉媒体：「处理对妇女的暴力行为，一直是政府的施政优先事项。」

© 2021 AFP