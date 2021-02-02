澳洲伯斯郊区爆发野火居民急撤 至少30住家被毁

广告 继续浏览后续

（法新社伯斯2日电） 澳洲当局今天表示，第4大城伯斯（Perth）郊区爆发丛林大火，火势烧毁至少30处住宅，迫使当地居民紧急撤离家园。

消防员正在对抗伯斯市东北部郊区一带的失控野火，许多房屋燃起熊熊大火，土地也烧得一片焦黑。

野火产生的烟灰飘向约30公里外的伯斯市中心。

据传消防员在「极度不稳定」的情况下救灾，温度高达摄氏37度。

消防与紧急服务局（Department of Fire and Emergency Services）副局长华特斯（Craig Waters）向媒体表示：「目前野火焚毁的面积占7000公顷，方圆约75公里。」

华特斯说，晚上的强风使大量民众不得不逃离家园，避难中心大概收容了数百人。

当地居民表示，他们今天清晨被警报器吵醒。

避难中心里有名妇人告诉澳洲广播公司（ABC）：「我想大概是在凌晨3点，我们站在葡萄园度假村（The Vines）的阳台上，就看到山头另一端有火光逐渐逼近。」

消防单位仍在评估灾害损失，不过当地市长贝里（Kevin Bailey）向澳洲广播公司表示，至少有30处住家受到波及。

贝里说，一名消防员因吸入浓烟已送医治疗，不过目前未传出其他伤亡。

© 2021 AFP