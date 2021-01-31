澳洲伯斯10个月零本土确诊破功 紧急封城5天抗疫

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（法新社雪梨31日电） 澳洲当局今天宣布，西部海岸城市伯斯（Perth）发现一名检疫旅馆保全人员的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病毒检测呈阳性反应后，将展开5天的紧急封锁。

伯斯今天晚上起大概有200万居民必须留在家里，附近皮尔（Peel）和西南地区（South West）的居民也一样。

学生原定2月1日返回学校的计画将延后，居民只能离开家去运动、看病、从事必要工作或购买食物。

官员们说，这是西澳州（Western Australia）10个月来出现的第一起社区传播病例，因此推出新规定。

西澳州长麦高恩（Mark McGowan）说：「我们的模式是非常快速和严格地处理疫情，以便控制疫情，不会像你在在世界其他国家看到的让疫情在社区传播。」

当局认为，这名男子是从在伯斯检疫旅馆隔离的返乡旅客身上感染病毒。

这名返乡旅客据信感染了英国变种病毒。这种病毒比先前在澳洲发现的病毒更具传染性。

咖啡馆、酒吧和餐厅已被下令关闭，同时禁止前往医院等医疗单位探视，婚礼也得取消。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP