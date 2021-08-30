澳洲体坛明星齐声呼吁政府 积极应对气候变迁

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（法新社雪梨30日电） 澳洲国家橄榄球队队长胡伯（Michael Hooper）、世界冲浪冠军范宁（Mick Fanning）等数百位澳洲体坛明星今天透过连署要求政府采取更多积极措施，应对迫在眉睫的气候变迁。

在一份名为「降温」（The Cool Down）的线上请愿书中，数百名澳洲体坛明星要求该国保守派领导人加快脚步，采取更具雄心的减碳目标。

这群大约300名运动好手表示，「正如许多澳洲民众，我们亲身经历了气候变迁的影响。但从现阶段情况看来，如果把对应气候变迁的行动当作是一场奥运会，澳洲不仅不可能拿金牌，连决赛都进不了。事实上，我们连参赛资格都没有。」

参与联署的运动员包括甫退休的橄榄球明星波科克（David Pocock）、网球名将菲立浦西斯（Mark Philippoussis）、女泳将坎贝尔（Cate Campbell）、高球女将韦柏（Karrie Webb）等等。

近年澳洲深受气候变迁影响，严重干旱、森林大火、洪水和大堡礁珊瑚白化等状况都因暖化变得更糟。

本月稍早，联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC ）发布具里程碑意义的气候报告，警告灾难性全球暖化的发生速度比之前预测快得多，但澳洲总理莫里森（Scott Morrison）仍坚持，不会效仿其他已开发国家，设定净零碳排目标。

澳洲是全球最大化石燃料出口国之一，长年向海外输送大量天然气和煤炭，藉此将大量现金挹注与政府及在野澳洲劳工党（Australian Labor Party）关系密切的采矿产业。

© 2021 AFP