澳洲内陆高温缺水迷途 2男子奇迹生还

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（法新社雪梨18日电） 澳洲21岁男子艾米加和14岁少年派翠克开车穿越澳洲中部时车轮卡住，受困高温偏僻的荒野地区，甚至多日缺乏饮用水，但两人最后双双获救，令警方大呼奇迹。

警方今天宣布找到受困炎热、干燥荒野的两人，结束长达5天的陆空搜救行动。

警方12日获报，21岁男子艾米加（Shaun Emitja）和14岁少年派翠克（Mahesh Patrick）在澳洲中部的哈茨伦奇（Harts Range）失踪。

澳洲广播公司（ABC）报导，据知两人周末参加了一场运动会后，没有回到距离爱丽丝泉（Alice Springs）131公里的偏僻社区赫曼斯堡（Hermannsburg），家人于是报警。

警方发现两人驾驶的蓝色日产皮卡车被弃置在一条土路旁，于是利用直升机和追踪专家展开搜救。

南半球目前还是春天，失踪地区气温可高达摄氏40多度，又缺乏水源，两人面临极大危险。

ABC报导，警方判断两人从12日以后就没有水和食物补给，并从13日起分头行动。

代理指挥官恩格斯（Kirsten Engels）表示，两人驾驶的皮卡车在路上车轮卡住，无法脱困。两人在车里待了一天，隔天带着一个空罐子走了5公里，爬上一处小山丘。

她说：「他们原本以为行走的方向是朝高速公路走去，直到爬上山丘，他们才知道搞错了，于是又走了5公里，到另一座山丘。」

她说，两人理解到行走方向完全错误，于是又回到第一座山丘，12日晚间在那里扎营。搜救人员在山丘发现了一处水源。

「我们认为，他们应该在12日最后一次接触到水源。」13日起，两人不知为何开始分头行动。

派翠克走了35公里，直到最终被发现。他协助警方进行空中搜救，于16日晚间发现艾米加。

澳洲北领地（Northern Territory）今天宣布找到两人且均存活，并称这「完全是奇迹」。

警方表示，15日晚间先在一处丛林地发现派翠克，他有脱水症状，且因为走了很长距离而腿部酸痛。艾米加则在隔天被发现，「他正接受健康检查，但似乎状况良好」。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP