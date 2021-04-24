澳洲再爆社区感染 纽西兰暂停与西澳旅游泡泡

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（法新社威灵顿23日综合外电报导）纽西兰与澳洲18日才让彼此免隔离的旅游泡泡上路，纽西兰今天就因澳洲西部两地再爆社区感染封城后，即日起暂停纽西兰与西澳州（Western Australia）间的旅游泡泡。

法新社报导，纽西兰政府官网的声明表示，纽西兰与西澳之间的泡泡旅游已经暂停，将待西澳州州政府进一步建议。

西澳州宣布，由于旅客检测出新型冠状病毒阳性反应，伯斯（Perth）与皮尔（Peel）地区从24日零时起展开为期3天封城。

西澳州政府的网站声明指出，是因「一名从检疫旅馆出来、在社区四处活动的确诊病例」而决定封城。当地媒体报导，一名50多岁男子21日从伯斯搭机飞往墨尔本后，23日稍早确诊。

男子先前依规定在伯斯的防疫旅馆隔离，结束14天隔离后曾前往多家餐厅、一所大学、一间公共泳池、一间医生的办公室及一个朋友的家。当地媒体报导，男子造访过的那位友人也验出确诊。

纽澳因疫情关闭国境近400天后，双方本月18日开启免检疫旅游泡泡，纽澳间彼此旅客入境时毋须隔离检疫。

纽西兰广播电台（Radio New Zealand）报导，纽西兰卫生部表示，他们已与19日、21日、23日从伯斯直飞纽西兰的1000名旅客联系上，目前纽西兰尚无社区确诊通报，因西澳疫情带来的风险应不高。（译者：纪锦玲/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP