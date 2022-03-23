澳洲前国防领袖警告最大安全威胁是气候变迁

（法新社雪梨23日电） 澳洲一些前高阶国防官员今天发出公开信警告，气候变迁已是澳洲「未来和安全的最大威胁」，必须及早准备因应这明显而迫切的危险。

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包括前国防军司令、退役海军上将拜利（Chris Barrie）在内的澳洲前国防与安全官员发表公开信，呼吁政治领袖在5月联邦大选前，将气候变迁列为「迫切的安全优先事项」。

这些退役将领和安全专家指出，2019年「黑色夏季」（Black Summer）的丛林大火与最近重创澳洲东部的洪水都是气候灾难，导致必须在「承平时期大规模动员」澳洲军队。

澳洲本月初发生大规模洪灾，受灾社区谴责军队和后备军人的部署速度太慢，无法帮助救援和重建，联邦政府面临强烈批评。

这封公开信写道：「澳洲没有可靠的气候政策，使国家在面对日益严峻的影响时，毫无准备。」

这封公开信的评论呼应了联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）本周的批评。古特瑞斯说，澳洲是少数没有提出有意义减少化石燃料排放近期目标的「顽固分子」。

但澳洲保守派执政党的高层官员驳斥古特瑞斯的批评。

澳洲通讯部长佛莱契尔（Paul Fletcher）说：「联合国的喋喋不休阶层可说他们想说的话。」他表示澳洲的减排雄心，可以和美国、加拿大与纽西兰相比。

澳洲是世界主要的化石燃料出口国之一，去年定下在2050年前实现净零排放的目标。但尽管在格拉斯哥气候峰会期间面临巨大压力，澳洲并未提高2030年的减排目标。

在大选前，澳洲政府一直在扩充国防实力，包括宣布2040年前扩军近1/3。但前国防领袖在公开信中指出，气候和安全密不可分，呼吁政界人士「调动必要资源，来因应这个明显且就在眼前的危险」。

© 2022 AFP