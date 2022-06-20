澳洲前外长呼吁 让维基解密创办人亚桑杰重获自由

（法新社雪梨20日电） 澳洲前外交部长卡尔今天呼吁，盼澳洲要求美国放弃起诉「维基解密」创办人亚桑杰。

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英国上周批准将澳洲籍的亚桑杰（Julian Assange）引渡到美国，而他可能会因为公布机密军事档案而面临终身监禁。

亚桑杰的律师誓言将上诉。

「维基解密」（WikiLeaks）2010年公布了超过50万份与美国在伊拉克和阿富汗战事有关的文件，一场诉讼的马拉松就此展开。

2019年以来，亚桑杰一直被关在伦敦东南区一所戒备森严的监狱，因为他先前在被控涉及一起发生在瑞典的性侵案后弃保潜逃。

该案虽被撤销，但亚桑杰并未获释，因为在美国要求引渡他的案件中，他有逃亡的风险。

在「雪梨晨驱报」（The Sydney Morning Herald）的署名评论文章中，卡尔（Bob Carr）称，起诉亚桑杰和美国特赦将机密文件泄露给「维基解密」的前军事情报官员曼宁（Chelsea Manning）一事形成强烈对比。

卡尔表示，这是澳洲新任总理艾班尼斯（Anthony Albanese）提出释放亚桑杰「最有力的论据」。

卡尔写道：「如果艾班尼斯提出要求，我猜美国会同意。」

卡尔称，我们的新总理可以说：「总统先生，我们也不是这家伙的粉丝，但这已经拖够久了。我们是好盟友，让此案就此了结吧。」

在5月代表劳工党（Labor Party）参加大选时，艾班尼斯曾说：「够了！真是够了！」并称他看不出「持续紧咬亚桑杰是为了什么」。

在亚桑杰面临性侵指控，于厄瓜多驻伦敦大使馆寻求庇护时，卡尔是澳洲的外交部长。

过去10年许多时间，澳洲保守派的前政府并未公开主张释放亚桑杰。（译者：李晋纬/核稿：陈政一）

© 2022 AFP