澳洲升息2码抗通膨 超乎市场预期

（法新社雪梨7日电） 澳洲央行今天升息2码，幅度之大出乎市场意料，并且警告未来还会继续升息；与此同时，澳洲官员正试图控制不断飙升的通货膨胀。

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澳洲央行总裁洛威（Philip Lowe）表示，主要贷款利率将上调0.5个百分点至0.85%，让曾预估央行将升息1码的分析师感到惊讶。

他还说，将继续解除透过低利率对经济提供的「特别」支持。

澳洲通膨节节高升，莴苣价格大涨300%，在主要城市，自疫情爆发以来，原已是天价的房价飙涨了25%。

洛威说：「虽然通膨率低于大多数其他发达经济体，但仍超乎预期。」

他补充说，「与疫情相关的供应链中断和乌克兰战争等全球因素，是通膨上升的主要原因」，但「国内因素也扮演着重要角色」。

洛威说，国内劳动力市场紧张和洪水泛滥，导致通膨率升至5.1%。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）迫使澳洲经济陷入一代人以来的第一次衰退，而复苏之路走得并不顺利。

洛威还警告说，由于俄罗斯入侵乌克兰的战争推升能源和农产品价格，各界对全球前景感到担忧。

澳洲央行说：「与新型冠状病毒相关的不确定性也持续存在，尤其是中国的情势变化。」（译者：刘文瑜/核稿：杨昭彦）

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