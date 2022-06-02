澳洲华裔记者成蕾遭中国拘留 男友担心她健康恶化

（法新社雪梨2日电） 曾任中国官媒主播的澳洲籍华裔记者成蕾（Cheng Lei）从2020年8月遭北京当局拘留至今，她的男友在今天播出的访问中，对成蕾在狱里日渐恶化的健康状况表达担忧。

广告 继续浏览后续

育有2个孩子、曾任「中国环球电视网」（CGTN）主播的成蕾去年2月因涉嫌「非法向海外提供国家机密」遭到正式逮捕。

被「天空新闻澳洲台」（Sky News Australia）描述为成蕾多年男友的柯益尔（Nick Coyle）说，他担心成蕾在狱中面临的「种种健康问题」，这些问题因食物限制而恶化。

他说，由于中国实施严苛的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规范，澳洲官员与成蕾之间原本每月一次的领事探访也已暂停。

成蕾今年3月接受闭门审判，连澳洲驻中国大使傅关汉（Graham Fletcher）都被拒于法庭之外，不得观审。

身为中澳商会执行长的柯益尔说，他在2020年8月发现成蕾没有回覆讯息，于是造访她的公寓，随后通报成蕾失踪。

他说：「一切都看似正常，但我看到所有电子设备、电脑这类东西全都不见，我就很清楚发生了什么事。」

澳洲和中国之间关系恶化，引发外界猜测此事是出于政治动机。

柯益尔告诉天空新闻澳洲台，成蕾「并未参与政治」，但有可能因为她在中国是具有高知名度的澳籍人士而遭到锁定。

© 2022 AFP