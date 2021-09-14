澳洲双管齐下 拚疫苗覆盖率同时延长首都封城令

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（法新社雪梨14日电） 澳洲当局今天宣布首都坎培拉的防疫封城令延长至10月中，声称在提高疫苗接种率的同时，这项措施有其必要。

在坎培拉出现一例COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例后，当地约40万居民自8月12日以来都待在家防疫。

目前仅250多起活跃病例，高传染性的Delta变异株引起的群聚案例仍为数不多，但过去竭力避免疫情爆发的坎培拉仍严阵以待。

路透社报导，坎培拉通报新增22例本地病例，高于前一天的13例。当局今天将坎培拉的封城令延长4周，一路到10月15日。

澳洲首都特区（Australian Capital Territory）首席部长巴尔（Andrew Barr）表示，当局希望限制传播，同时确保坎培拉的「高疫苗覆盖率」。

他告诉记者：「这是最安全的前进道路，会带来更安全的耶诞节、更安全的暑假与更安全的2022年。」

近几个月以来，雪梨与墨尔本等人口稠密的东南部地区数百万居民在家防疫，疫苗接种的步调也加快。

该地区16岁以上完整接种两剂的比例为近53%，是澳洲疫苗接种率最高的地区。澳洲正努力遏止Delta疫情多次爆发。

州和联邦领导人已就重新开放的路线图达成共识，当完整两剂疫苗接种率达到70%和80%时，旅行与边境限制可望大幅松绑。

雪梨今天的确诊人数以近两周以来最慢的速度增加，但官员表示，他们必须看到每日病例数稳定下降，才能决定感染曲线是否在封锁12周后趋于平缓。

新南威尔斯州（NSW）今天通报新增1127起本地病例，其中大部分发生在州首府雪梨，低于昨天的1257例。另有2人病故。

自疫情爆发以来，澳洲迄今累计超过7.5万确诊病例与逾1100人病故。

© 2021 AFP