澳洲发展核动力潜舰队 纽西兰不打算允许驶入所属水域

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（法新社威灵顿16日电） 澳洲决定发展核动力潜舰舰队，纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天说，她不会取消数十年来禁止核动力船舰进入纽西兰水域的规定。

阿尔登说，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）已知会她有关澳洲规划在美英协助下发展核动力潜舰一事。

阿尔登形容这项协议「主要围绕在技术和防御硬体」，淡化了此事对纽西兰、美国、英国、澳洲、加拿大所组成「五眼联盟」（Five Eyes）的影响。她在声明中表示，这项安排不会改变纽西兰与其他4国的安全和情报关系。

但她也表示，纽西兰会维持1985年以来禁止核动力船舰进入所属水域的规定，意味着纽西兰不会允许澳洲正在发展的这支重要舰队驶近。

纽西兰在法国于太平洋执行核子试验后实施这项禁令，导致美国海军船舰逾30年间都不得驶入纽西兰港口。

直到2016年底，美国驱逐舰「桑逊号」（USS Sampson）才在纽西兰时任总理凯伊（John Key）特别许可下到访；凯伊当时说，他「100%确信」桑逊号不是核动力驱动，也未装载核武器。美国官方政策一向是不证实也不否认所属船舰是否使用核动力。

© 2021 AFP