澳洲发展核动力潜舰 智库：需投入2.2兆元

（法新社雪梨13日电） 今天发布的研究报告警告，澳洲打造核动力潜舰舰队的经费将超过800亿美元（约新台币2.2兆元），且需耗时至少20年才能完工，是澳洲历来「最复杂」的一项计画。

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澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）发布的报告提到，拥有以美国或英国技术打造的高科技潜舰，能让澳洲取得优势，吓阻中国等地的侵略。

报告说，然而，这也是项极为困难的任务，需要澳洲军事与工业力量大幅度的改变。

澳洲战略政策研究所警告，这「可能是澳洲历来规模最大、最复杂的计画，所涉及的挑战、成本与风险将十分庞大」。

报告又提到：「可能要耗时至少20年，投入数十亿美元的成本，澳洲才能取得有用的核动力军事力。」

上月宣布展开的这项造舰计画，将让澳洲成为唯一1个拥有核动力潜舰的非核武国家。这种潜舰能执行匿踪、长距离任务，并配备长程飞弹与最尖端科技的水下无人机。

坎培拉当局打算让潜舰配备传统武器而非核子武器，但还有许多其他事项尚待拍板，例如是采购美国还是英国技术，潜舰的等级、大小与能力，以及建造潜舰的地点和辐射物质处理的方式等。

据澳洲战略政策研究所报告的作者群判断，即使依据乐观时程，首批潜舰也不太可能在2040年前服役。澳洲战略政策研究所是设于坎培拉的智库，这篇报告的作者包括前澳洲国防部官员与一位核子物理学专家。

造舰价格将很庞大，打造8艘潜舰的计画「最低」将耗资1160亿澳元，几近澳洲一年国内生产毛额的1/10。

澳洲接下来还有很多任务需完成，海军招募的潜艇水兵人数需拉高到3倍、整修船坞并开发全方位的核防护措施。

在外交方面，澳洲将必须向邻国与国际原子能总署（International Atomic Energy Agency）保证，潜舰不代表着核扩散风险。

但报告写道：「无论澳洲政府宣称的目的为何。澳洲一旦拥有（武器级浓缩铀），若拿简单的核武设计着手，一年之内在发展打造核武上就能有所突破。」

潜舰计画已为坎培拉当局带来外交麻烦，邻国印尼已表达关切，而决定毁弃法国非核潜舰采购合约，也惹恼了巴黎当局。

© 2021 AFP