澳洲发生灾难性洪灾 数千栋民宅毁损受损

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（法新社澳洲温莎23日电） 人口密集的澳洲东岸发生「灾难性」洪灾，造成数千栋民宅毁损，当局今天出动军用直升机、水上摩拖车和橡皮艇拯救受困民众。

澳洲新南威尔斯州（New South Wales）大部分地区持续降下豪雨长达一周，造成河水暴涨溃提，民宅、道路、桥梁和农田遭洪水淹没。

澳洲紧急救难服务机关出动军用直升机和超轻量橡皮艇，提供道路中断地区救援。一年前，澳洲紧急救难服务机关才在对抗干旱及空前野火。

目前约850人获救，并由吊货机或渡轮护送到安全地点，但由于恶劣天气逐渐延伸至更内陆地区，有数万人被告知逃离家园。

雪梨附近重灾区温莎（Windsor）居民搭乘水上摩拖车和其他水上交通工具，穿越满是碎屑的混浊洪流避难。部分沿岸地区一周降雨量达1公尺，相当于正常年降雨量的2/3。

新南威尔斯州各地已疏散约1万8000人，州长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）说：「未来24到48小时内可能需要疏散1万5000人，这是个大难题。」

新南威尔斯州部分地区居民已开始打算进行灾后清理工作，但气象专家警告洪灾还会持续好几天，尽管预测明天降雨会较为缓和。

© 2021 AFP