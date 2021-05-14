澳洲吁给WHO更多实权 独立小组调查疫情原委

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（法新社华盛顿14日电） 澳洲今天呼吁，应给予世卫更多权力去调查疫情相关资讯。世界卫生组织（WHO）成立的独立小组先前的调查发现，2019冠状病毒疾病在中国爆发后，各国未能及时协调、穷于应对。

澳洲因支持以美国为首的国家呼吁探究2019冠状病毒疾病（COVID-19）起源，而饱受最大贸易伙伴中国的批评，中国在澳洲葡萄酒等关键货物上加徵关税，并终止与澳洲的外交及贸易会谈。

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）到访美国之际，盛赞「大流行防范和应对独立小组」（IPPR）昨天在调查报告中所做的建议，并说：「我们绝对支持认真看待这些建议。」

她指的建议是关于「提升WHO的独立性和权威，好让他们有明确的权力去调查可能造成疫情爆发的病原体，并立即公布潜在疫情的相关资讯，无须事先取得各国政府许可」。

潘恩说：「最近这段时间，整个世界，这个国家和我国，许多国家都不得不处理一些问题，未来若要确保我们不再经历这一切，避免这一切造成许多人丧命，独立小组是非常重要的。」

这个独立小组是由赖比瑞亚前总统强森瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）、纽西兰前总理克拉克（Helen Clark）领导。

小组发现，针对2019年12月在中国武汉爆发的疫情，初期的因应「欠缺急迫性」，且这场至少已夺走330万条人命、重创全球经济的疫情，原本是可以避免的。

© 2021 AFP