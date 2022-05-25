澳洲向中国喊话取消惩罚性关税

（法新社雪梨25日电） 澳洲财政部长查默斯（Jim Chalmers）今天向中国喊话说，若想替双方冰冷的关系解冻，就取消惩罚性贸易关税。中国国务院总理李克强日前才释出讯息说，中国准备好要与澳洲合作。

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中国是澳洲的最大贸易伙伴，但过去两年双边关系急速恶化，中国对澳洲课徵关税，打乱了超过12种澳洲关键产业，包括葡萄酒、大麦和煤炭。

澳洲政府当初呼吁针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情起源进行独立调查，又禁止中国电信巨擘华为技术有限公司参与打造澳洲的第5代行动通讯技术（5G）网路，因此激怒了北京当局。

查默斯说，澳洲感受到了中国贸易施压的痛苦，呼吁对方「尽快」取消这些措施。

查默斯接受澳洲广播公司（ABC）访问时说：「他们正在破坏我们的经济，把澳洲这里一些受雇者和劳工的生活变得更艰难。」

「显然，我们希望看到那些措施被取消。谈到要如何处理真正复杂、且随着时间变得愈来愈复杂的关系时，那会是个很好的开始。」

李克强本周稍早向刚上任的澳洲新总理艾班尼斯（Anthony Albanese）道贺，这是至少两年来双方高层最重要的一次接触。

根据中国官媒新华社23日的消息，李克强在信中说，中国准备好要与澳洲合作「总结过去，面向未来」，促进「全面战略伙伴关系」。艾班尼斯则表示，澳洲会「适当」回应。

© 2022 AFP