澳洲和脸书为新闻付费杠上 全世界都在看

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（法新社雪梨23日电） 美国社群网站巨头脸书与澳洲政府因新闻内容付费问题杠上，脸书并一度在澳洲平台封杀新闻内容，最后澳洲政府就相关立法做出让步后化解危机。这起事件引发全球关注，原因何在？

●事件起源

澳洲政府为矫正搜寻引擎龙头谷歌（Google）和脸书（Facebook）等美国科技业巨擘在网路广告市场称霸，及新闻媒体业因此蒙受损失等问题，决定立法要求这些企业在搜寻结果和动态消息提供生产成本高的新闻内容时，须付费给媒体。

但在澳洲众议院上周通过相关的「新闻媒体与数位平台强制议价法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code）后，脸书18日突然对澳洲用户封锁平台上的所有新闻内容，既读不到也无法转贴，这项举动引发全球哗然。

澳洲政府之所以盯上谷歌和脸书，因为澳洲市场竞争监管单位发现，花在网路广告的费用，每100美元有53美元被谷歌赚走，有28美元被脸书赚走，其余由其他网路平台瓜分。因此为了让竞争环境更公平，澳洲当局决定立法要求这些网路平台大咖付费使用新闻内容。

●为何吸引全球注意？

谷歌和脸书在全球享受监管宽松已长达20年，如今受到越来越多政府检视。这次事件虽然发生在澳洲，但其他国家的监管当局也密切关注发展，以了解澳洲政府提出的这套机制是否行得通，以及是否适用于其他国家。

美国微软公司（Microsoft）便因旗下搜寻引擎Bing可能受惠于澳洲立法而扩大市占，因此支持这项立法，还明确呼吁其他国家跟进。微软主张，科技业有必要跟上脚步，协助活化独立新闻业，因为那是「我们民主自由的核心」。

欧洲监管机关也对澳洲立法做出正面回应。欧洲联盟（EU）同样正在草拟适用于全境的数位市场立法。

另一方面，脸书为表达抗议，断然封杀澳洲平台的新闻内容，造成当地一些紧急应变单位无法透过脸书对大众发布火灾、洪灾或其他灾害警报。这也引发外界质疑，是否应让社群媒体能够单方面移除形同重大基础设施的危机应变相关服务。

●脸书和谷歌为何反对立法？

普遍来说，脸书和谷歌一再抗拒各国可能提出破坏他们商业模式的连串监管新规，因为这些企业正是靠原本经营模式，成为全球规模和获利数一数二企业。

不过具体来说，脸书和谷歌都表示不反对为新闻内容付费，两公司事实上也已经为了内容而付费给一些新闻机构。它们主要反对澳洲立法决定它们该付多少钱，这远比欧盟立法管更多，欧洲只鼓励社群媒体和传统媒体就付费达成协议。

澳洲政府原本提出的法案，赋予独立仲裁员有权判定脸书和谷歌与新闻媒体达成的付费协议是否公平，以确保这些科技业巨擘不会利用网路广告市场霸位来主导协议条件。

●争议如何收场？

经过澳洲官员和脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）数日谈判后，澳洲政府今天做出让步，同意修改法案4处条文，包括脸书相当在意的最终报价仲裁机制。

这暗示只要脸书和谷歌能与新闻媒体达成协议，就能不用受制于仲裁。脸书也因而宣布，「将在未来几天」解除对澳洲新闻网页的封锁。

尽管脸书屏蔽新闻内容的行动，可能让政府当局未来试图对网路平台祭出监管新规时有所警惕；但脸书最后同意解封，也展现科技企业有意愿与立法机关就新闻内容提供商的收入来源进行协商。

谷歌原本也因相同因素扬言停止在澳洲提供搜寻服务，但最后一刻打消念头，转而与数家澳洲媒体集团达成付费协议。

© 2021 AFP