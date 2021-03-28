澳洲喊停补贴薪资政策 恐酿15万人失业

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（法新社雪梨28日电） 澳洲今天停止一项针对疫情设置的薪资补贴政策，但官方也同时示警，少了这项补助，可能会有多达15万人失业。

澳洲去年3月开始实施这项所谓「留职津贴」（JobKeeper）计画，由雇主先向政府领取每人每两周1500澳元（约新台币3万3360元）的津贴，然后再转发给受聘的员工。当时澳洲为了因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，实施全国性封城，导致数以万计民众失业，必须得在失业中心外排队。

澳洲财政部长佛莱登柏（Josh Frydenberg）表示，这项计画是一些人的「经济命脉」，在过去一年达成「挽救生命和挽救生计」的目标。

澳洲的失业率已从去年7月的7.5%降到今年2月的5.8%，但财政部估计，将有10万到15万的工作机会，可能因这项政策的改变而流失。

澳洲工会理事会（Australian Council of Trade Unions）会长欧尼尔（Michele O'Neil）表示，还有更多的劳工会面临工时、工资削减的问题。

她说：「少了留职津贴，有约110万劳工面临前途未卜局面。那项政策在疫情期间避免工作机会出现灾难性的流失，但如今这项保障被取消了。」

「在这么多劳工仍仰赖留职津贴之际，政策就这样喊停，既残酷又会对我们的经济复苏造成反效果。」

在危机最严重的时候，由于留职津贴的支持，保住近400万个工作机会。

过去12个月，澳洲政府两度延长留职津贴施行的时间，但因疫情已获控制，经济也开始复苏，补助的金额较低。

澳洲在抑制疫情上算是相对成功的，迄今仅约2万9000人染疫，不到1000人因此丧命。最近虽出现与边境检疫设施有关的疫情，但都很快就消除。

澳洲经济2020年上半年陷入衰退，但在9月到12月的季度成长了3.1%。

© 2021 AFP