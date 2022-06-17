澳洲外长：反对中索安全协议 太平洋地区能自我保卫

（法新社荷尼阿拉17日电） 澳洲今天表示反对中国与索罗门群岛签署的新安全协议，还说太平洋地区不需要外力的帮助来保护自身。

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澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）在索国首都荷尼阿拉（Honiara）进行为期一天访问时传达前述讯息，这是她出访南太平洋岛国的最新目的地，以阻止中国在该地区所采取的外交和安全策略手段。

这是索罗门群岛在4月与中国签署秘密安全协议以来，澳洲最高层级的官员来访。中索安全协议引起美国及太平洋盟邦的警觉。

黄英贤与索国总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）会面后，她说：「澳洲的观点仍然是太平洋大家庭应该为我们自身的安全负责。」

黄英贤指出：「太平洋大家庭完全有能力提供这种安全保障。」立场中间偏左的劳工党在澳洲5月国会选举胜选掌权后，任命黄英贤为外交部长。

黄英贤告诉记者，她欣然接受苏嘉瓦瑞的保证，亦即「在索罗门群岛不会有军事基地或常驻的外国军事基地」。

中索安全协议引发美国、澳洲、纽西兰和日本的担忧，因为中国可能在距离澳洲不到2000公里的索罗门群岛建立军事设施。

这份协议尚未对外公开，但外流的草案显示，内容包括允许中国海军部署至索罗门群岛。

© 2022 AFP