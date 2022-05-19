澳洲大选在即 当局公布失业率创48年新低

（法新社雪梨19日电） 澳洲大选即将在21日登场，澳洲统计局今天公布4月失业率来到48年最低点，这对希望能继续执政的总理莫里森（Scott Morrison）来说，不啻是一个好消息。

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澳洲统计局表示，4月失业率降至3.85%，创下1974年以来最低水准。

执政的自由党和国家党联合政府就业部长罗伯特（Stuart Robert.）表示：「目前就业中的澳洲人比以往任何时候都多。」

他并说：「即使面临欧洲战事等全球性冲击，澳洲经济仍具韧性，现在不是冒险把我们的经济交给一个没有计画，遇事临时拼凑的反对党的时候。」

民调结果显示，在目前势均力敌的选战中，保守派联合政府的支持度仅稍微落后在野的工党（Labor Party）。

然而调查显示，生活支出不断攀升是澳洲选民最关心的议题，而不是就业情况。

工党党魁艾班尼斯（Anthony Albanese）在经济方面的领导能力曾遭莫里森质疑，特别是在一个多月前，他在媒体询问时不记得澳洲的失业数字。

澳洲统计局表示，澳洲经济4月新增9万2400个全职工作。这有助降低4月经季节调整后的失业率数字，略低于3月修正后的失业率3.93%。

© 2022 AFP