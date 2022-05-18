澳洲大选在即 执政联盟民调落后

（法新社雪梨18日电） 澳洲3年来经历野火、洪灾和疫情等危机，把民众整得七荤八素，他们21日将投下神圣的一票，掌权10年的保守派执政联盟恐在这场激烈选举中失利。

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民调不断显示，中间偏左的工党（Labor）领先，这表明由工党议员艾班尼斯（Anthony Albanese）领导的政府，将对气候更友善，对中国的敌意更少。

但随着选举日逼近，领导保守联盟、好斗的澳洲总理莫里森（Scott Morrison）似乎正在迅速缩小差距。法新社整理出这次澳洲大选激烈交锋的5大议题：

● 物价飙涨

澳洲通膨率达到5.1%的20年高点，油价、商品价格和住房价格飙涨，现在雪梨平均房价为150万澳元（新台币3126万元）。

令贷款人更加痛苦的是，央行本月上调利率，为20年来首度升息。

莫里森表示，物价上涨是全球现象，澳洲的表现比大多数国家都要好。而他的保守派自由党/国家党（Liberal-National Party）政府已经将州燃油税削减了6个月。

艾班尼斯嘲笑莫里森的削减成本措施就像「仿晒霜」，一旦人们投完票就会消失不见。但他也会让削减州燃油消费税措施到期。

● 气候

澳洲2019-2020年「黑色夏季」的丛林大火，以及接踵而来的致命东岸洪水，凸显气候变迁的后果。

但莫里森已誓言只要有买家，就会开采和出口煤炭，并赞扬摆脱COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的「天然气经济复苏」。全球呼吁加快速度减少比当前承诺还多的碳排放，到2030年减少高达28%，却遭莫里森拒绝。

工党则承诺升级电网、促进再生能源、推广电动车，并承诺到2030年将温室气体排放量减少43%。但工党没有承诺逐步淘汰煤炭或禁止新煤矿。

● 疫情

失业率只有4%，澳洲在疫情后强劲经济复苏要归功于莫里森。

澳洲关闭国际边界和各州实施严格封锁，有助于将COVID-19相关死亡人数抑制在迄今仅略超过7500人。澳洲人口有2600万。

莫里森因大撒币保护就业和经济而广受赞誉。但他因疫苗和快筛检测试剂推出缓慢，受到反对人士批评。

● 信任度

当记者问法国总统马克宏（Emmanuel Macron），是否认为莫里森在澳洲突然退出法国潜舰合约上对他撒谎时，他回答说：「我不认为我知道答案。」

澳洲领导人莫里森否认这一指控，但他在国内也面临类似批评。

现任副总理乔伊斯（Barnaby Joyce）2021年遭泄露简讯称，莫里森是「伪君子和骗子」，还说他「从不信任他」。

就在投票前8天，莫里森承认在COVID-19疫情期间，他一直是只求达成任务的「推土机」（bulldozer）。

莫里森说：「我知道在我做事情的方式上，有些必须改变，因为我们正迈入一个不同的时代。」

● 打击贪腐

莫里森未能兑现他在上次选举中做出的3年承诺，即成立一个打击贪腐的联邦廉政委员会。

他指责反对人士不支持他提议的联邦廉政委员会。该委员会被批评为没有实权的机构。

莫里森炮轰新南威尔斯州（New South Wales）独立反贪腐监管机构是「袋鼠法庭」，引发支持者的愤怒。

工党的艾班尼斯承诺，如果当选，将优先建立一个「强大」国家反贪腐机构。

© 2022 AFP