澳洲大选总理打恐中牌 情报机构主管驳斥

（法新社雪梨17日电） 澳洲即将于5月举行大选，不过现任与卸任的情治单位主管在选前公开抨击执政当局，滥用情报攻击据称与中国有瓜葛的政敌，并说外国介入大选没有针对特定党派。

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法新社报导，现任澳洲安全情报组织（Australian Security Intelligence Organisation, ASIO）总监勃吉斯（Mike Burgess）上周指出，某外国势力扶植的「代理人」意图藉由行贿候选人左右澳洲大选，引发轩然大波。

执政的保守党（Conservative）籍总理莫里森（Scott Morrison）紧抓着这项情资，一再指控在野的中间偏左劳工党（Labor party）就是受北京摆布与行贿的对象。目前各项民调，莫里森大幅落后。

莫里森今天再度声称：「劳工党党魁是本届选举中国属意的人选。」他的说法在国会引发愤怒，此前他曾指称劳工党副主席是「满洲候选人」。

管辖情报部门的国防部长杜登（Peter Dutton）甚至援引「公开资讯与其他情资」，支持外国势力介入大选的说法。

甚少公开发言的勃吉斯16日晚间发表谈话，告诉「澳洲广播公司」（ABC）：「外国介入针对所有国会议员，并非针对特定政党。」

他说，ASIO无涉政治，把政治留给政客，并且谴责政府。

勃吉斯的前任理查森（Dennis Richardson）向来口风很紧甚至更直白，并指控莫里森操弄「龌龊令人难以置信」的政治，并且作风「损及国家利益」。

他告诉天空新闻网（Sky News）：「最近数十年，从来没有澳洲政府操弄这种手法。」

莫里森领导的政府对于中国向来采取强硬路线，并意图转移这场选举辩论，别触及他因应疫情、森林大火与妇女在澳洲社会受到的待遇。

由于中澳的部长级官员交流已中断两年，加上中国对大批的澳洲出口商品实施制裁，两国关系正处于数十年来的最低潮。（译者：曹宇帆）

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