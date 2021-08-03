澳洲奥运选手搭机返国做出不当行为 当局展开调查

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（法新社东京3日电） 澳洲足球队和橄榄球队上周搭机从东京返国，传出球员在机上喝得酩酊大醉，出现「极度令人失望」的行为。澳洲橄榄球协会承诺将展开调查。

澳洲奥林匹克委员会（Australian OlympicCommittee）并未提供细节，但表示7月29日晚间选手从东京搭机返回雪梨时，遭控做出不当行为。

澳洲奥委会执行长卡洛尔（Matt Carroll）表示，涉及此事的航空公司没有正式投诉，但他已提出关切，相关的体育组织已承诺会展开调查。

卡洛尔在声明中表示：「极度令人失望，但橄榄球队和足球队已告诉我，在他们的运动中肯定无法接受如此的行为，且已诚心向澳洲奥运代表团致歉。」

澳洲橄榄球协会（Rugby Australia）证实正针对涉及橄榄球员的「事件」进行调查，并说：「澳洲橄榄球协会期待所有雇员都达到最高标准，并作为尊重、正直、热情和团队合作这些比赛价值的楷模。」

澳洲男子足球队7月28日在分组赛以0比2输给埃及后遭淘汰，无缘晋级8强；澳洲橄榄球队则在前一天以0比19败给斐济。

澳洲参加东奥七人制橄榄球比赛的选手和划船队员，也遭控在东京奥运选手村开派对，不只将床破坏，在墙上留下一个洞，房间内还有呕吐物。

澳洲奥运代表团团长切斯特曼（Ian Chesterman）却淡化这件事的严重性，并说没有采取进一步行动的计画，所有闹事选手已经为自己的行为道歉过。

© 2021 AFP