澳洲将整个哈玛斯列为恐怖组织

（法新社雪梨17日电） 澳洲今天表示，将把整个巴勒斯坦伊斯兰运动组织「哈玛斯」（Hamas）列为恐怖组织，成为采取这项立场的最新一个西方国家。

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坎培拉先前曾将哈玛斯武装分支卡萨姆旅（Qassem Brigades）列为恐怖组织，如今则要把整个哈玛斯都列入黑名单。

目前控制加萨走廊（Gaza Strip）的哈玛斯矢言要用武力「解放」耶路撒冷，经常对以色列目标发动攻击。

澳洲内政部长安德鲁斯（Karen Andrews）说：「今天被列入（黑名单）的哈玛斯和暴力极端主义团体的观点令人深感不安，他们的仇恨意识形态在澳洲无容身之地。」

澳洲此举可限制各界为哈玛斯提供资金或其他支持，违反特定规范者可判刑25年。

安德鲁斯说：「至关重要的是，我们的法律不仅要锁定恐怖行为和恐怖分子，还要针对策划、资助和执行这些行为的组织。」

自哈玛斯2007年统治加萨走廊以来，以色列一直对贫困的当地实施封锁。

美国长期以来一直将哈玛斯视为恐怖组织。

欧盟也在经过旷日持久的法院攻防后，最终将哈玛斯重新列入恐怖名单。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

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