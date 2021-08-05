澳洲将赔偿原住民「被偷走的一代」 每人6万美元

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（法新社雪梨5日电） 澳洲政府曾迫使境内原住民儿童与原生家庭分离，总理莫里森形容这是澳洲一段「可耻」历史，他今天宣布，政府将给予每位受害者6万美元（约新台币166万元）一次性赔偿。

持续实施至1970年代的澳洲「同化政策」，曾强制数以千计的澳洲原住民和托勒斯海峡（Torres Strait）岛民的小孩与家人分离，并寄养于白人家庭。

莫里森（Scott Morrison）告诉国会，澳洲原住民「被偷走的一代」，是「国家历史的可耻篇章」。他说，「国家已对此正式道歉，但我们必须持续将承诺付诸行动」，并表示政府造成的苦难「不仅仅是过去的故事，而是持续影响世世代代的故事」。

为健康、收入和教育仍处于严重劣势澳洲原住民争取权利的运动家，对于国赔表示欢迎，但也认为政府早该这么做了。

莫里森指出，政府将拨款2.8亿美元（约新台币77.7亿元），赔偿遭同化政策迫害的澳洲原住民。

这些款项将提供给在强迫迁移时期，居住于联邦政府管理领土上的人，也就是北领地、澳洲首都特区和杰维斯湾领地（Jervis Bay Territory）的居民。

© 2021 AFP