澳洲将黎巴嫩真主党列为恐怖组织

（法新社雪梨24日电） 澳洲今天将黎巴嫩武装团体真主党（Hezbollah）列为「恐怖组织」，延长对真主党武装部队祭出的现有禁令。

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澳洲内政部长安德鲁斯（Karen Andrews）说，这个获伊朗支持的什叶派组织「持续威胁发动恐怖攻击，并向恐怖组织提供支持」，对澳洲构成「真正」且「可信」的威胁。

部分西方国家将真主党列为恐怖组织，但有些国家一直不愿对真主党的政治派系祭出制裁，担忧可能破坏黎巴嫩稳定，妨碍与有关当局之间的联系。真主党对黎巴嫩具有很大的权力。

真主党反对各界对它下简单的定义，因为真主党是半个政治政党、半个武装组织，也是向黎巴嫩什叶派社群提供基本服务的供应者。

自黎巴嫩严重内战于1990年结束以来，真主党是迄今唯一仍拒绝裁减军备的一方。

澳洲现在严禁加入真主党或向真主党提供资金。澳洲境内有很多黎巴嫩人。

澳洲尚未说明现在向真主党祭出禁令的原因。黎巴嫩深陷政治与经济危机，估计有近80%的人口仍活在贫穷线以下。

黎巴嫩预计将于2022年3月举行选举，国内执政阶级任人唯亲且贪污腐败的情况已导致民怨沸腾。

© 2021 AFP