澳洲小学充气城堡遭强风吹起 罹难学童增至6人

（法新社雪梨19日电） 澳洲16日发生校园悲剧，一所小学为期末派对准备的充气城堡遭强风吹至空中，酿5名学童丧命，数人重伤；警方今天表示，一名11岁男孩在医院离世，遇难者数攀升至6人。

广告 继续浏览后续

这起事故发生于澳洲塔斯马尼亚州（Tasmania）北部德文港（Devonport）一所小学。

塔斯马尼亚州警察局长海恩（Darren Hine）说：「我怀着沉重的心情证实，今天下午有一名11岁男孩在医院离世。」他并向涉及这场校园悲剧的学童及其家属致哀。

警方先前证实，3名12岁男童、1名12岁女童和1名11岁女童死于这场事故。另2名学童仍在塔州首府荷巴特（Hobart）医院，情况危急；1名儿童正在家中恢复。

这起充气城堡遭强风刮起所酿成的悲剧，让当地社区和澳洲各界心痛不已；为受影响家庭设立的线上募款活动，募得金额已超过120万澳元（约新台币2380万元）。

当局表示，最初目击者报告指出，学童从大约10公尺（33英尺）的高度摔落。

A塔州当局已开始调查这起事件，他们预计这将「需要一些时间」。专门警察正在飞往塔斯马尼亚，协助访问参加期末户外派对的人；大约有40名小学生参与此活动。（译者：张瑷/核稿：陈政一）

© 2021 AFP