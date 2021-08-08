澳洲布里斯本将解封 雪梨疫情持续扩大

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（法新社布里斯本8日电） 澳洲第3大城布里斯本（Brisbane）成功遏止COVID-19（2019冠状病毒疾病）群聚疫情扩散后，今天将解除防疫限制措施，然而让雪梨瘫痪数周的疫情却持续扩大。

逾100起病例在数间学校社区间扩散开来后，布里斯本和周遭地区数以百万计民众只实施了8天禁足令。

昆士兰州副州长迈尔斯（Steven Miles）向媒体表示，当地看似已让疫情获得控制，办到「相当了不起的事。看样子我们可能可以在短短封锁8天内控制住Delta 变异株疫情，距离发现第1起病例才10天」。

出城和聚会的限制则将维持至少2周。

昆士兰州北部城市凯恩斯（Cairns）一名计程车司机染疫却在人口15万人的社区里趴趴走后，当局也宣布短暂封城3天。

凯恩斯居民将和墨尔本及雪梨数以百万计民众一起处于禁足令管制下，澳洲最大城雪梨的封城措施也即将迈入第7周。

新南威尔斯州今天新增262起病例，让这场今年6月中旬从雪梨爆发的疫情累计逾5000人染疫。

州长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）呼吁雪梨居民接种疫苗，今天新一波接种行动以超市和速食店员工为优先对象。

人口2500万的澳洲迄今累计约3万6000起COVID-19病例，935人因COVID-19相关因素病故。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP