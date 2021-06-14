澳洲干旱水灾后又碰上鼠患 老翁叹：一生见过最糟糕3年

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（法新社澳洲杜波14日电） 澳洲东部农民熬过多年严重干旱，如今又遇上鼠患，数月来陷入「人鼠大战」，成群老鼠涌入田野，猛啃农人辛苦种植的作物。一名9旬老翁表示，这是他一生中所见过最糟糕的3年。

农民汀克（Col Tink）用扫帚把数百只老鼠赶向临时设置的陷阱，其实是让它们淹死在一个大水盆中，有点残忍，但他不得不设法减缓鼠害。他的农场靠近澳洲乡镇杜波（Dubbo），澳洲东部其他数以千计的农场也和他的农场一样被大量老鼠侵扰。

然而汀克的努力几乎没有效果，老鼠继续啃咬谷物和干草堆，任何稍微可吃的东西都会一直受到攻击。

老鼠万头攒动的影片在全球网路上流传，看得让人头皮发麻。还有消息指出医院病人被老鼠咬、机器被老鼠破坏，以及鼠群大摇大摆过街。

澳洲农民受到一连串灾害重创，鼠患是最新的威胁。经过多年的干旱之后，2019年底下半年又有野火延烧数个月，后来终于久旱逢甘霖，未料多个地区豪雨成灾淹大水。

主要在养牛的汀克说：「我爸还在，他93岁了，这是他一生中所见过最糟糕的3年，我认为这大概也是他见过最严重的鼠患。」

这位65岁的农民告诉法新社：「如果我们冬天没有真的很冷又相当潮湿，我有点担心春季还会有状况发生。」

© 2021 AFP