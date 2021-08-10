澳洲总理坚不订净零碳排目标

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（法新社雪梨10日电） 澳洲各界呼吁政府订定更高减碳目标的声浪愈来愈高，但保守派总理莫里森（Scott Morrison）今天坚称澳洲在应对气候变迁上做得够多了，拒绝提高目标。

联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）昨天公布2014年以来关于气候变迁的第一份重大科学评估报告，内容明确指出，全球暖化速度比原本担心的还快，且几乎全可归咎于人类。

报告公布后，莫里森却表示，他不会订定净零碳排目标。

他说：「澳洲尽了本分。我不会代表澳洲人民签署空白支票，同意没有计画的目标。」

澳洲是世界最大煤炭和天然气出口国之一，也在富裕国家人均碳排放量榜上名列前茅，频频遭受各种因气候恶化而起的灾难，可说是位于全球气候危机的前线。

澳洲近年苦于密集干旱，还发生国内有纪录以来最大规模野火，以及水患、海岸侵蚀等灾害。

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（Cop26）将于今年11月在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行，但莫里森无视美国等盟友的呼吁，不愿订定减少或抵销碳排放的正式目标。

澳洲曾表示，会「尽快」达到净零碳排，最好是在2050年之前，但实际上并未做出任何承诺。

相反地，莫里森试图把注意力转移到开发中国家和新科技的必要性上，他认为这才是解决危机之道。

他说：「我们必须采行不同的方法，必须把焦点放在技术性突破上，这对改变世界和改变我们的运作方式来说有其必要。」

莫里森的保守执政联盟内，有许多与煤炭产业走得很近的政治人物都否认气候变迁正在发生，或试图淡化风险。

澳洲联邦参议员卡纳凡（Matthew Canavan）形容联合国的最新气候报告是「危言耸听」，还说撰写报告的小组老是警告「天要塌了」，但从未真的发生。

© 2021 AFP