澳洲总理民调落后 选前一周承诺更有同理心

（法新社雪梨14日电） 澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天表示，如果打赢21日大选连任，他承诺未来会更有「同理心」，但在野党指控这是他情急之下的政治操作。

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莫里森的保守派政府在选前一周民调落后，他昨天坦言自己像是「推土机」，力求在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间把事搞定。

莫里森还说：「我知道我的行事作风在有些地方必须改变，因为我们正迈入不同的时期。」

他今天再度承诺自己会改变。

莫里森表示，他会找机会「解释我的动机和我的顾虑，并且更有同理心。但我告诉大家，到头来，重要的是我完成了任务」。

莫里森说，疫情期间他不得不做出不受欢迎的决定，并且迅速行动，但他表示：「我期待改变我们政府的做法。」

澳洲新闻民意测验所（Newspoll）昨天公布的民调显示，在野的劳工党（Labor Party）领先执政的自由党/国家党联盟（Liberal-National Party coalition），支持率为54%比46%，情势与一个月前差不多。

劳工党领导人艾班尼斯（Anthony Albanese）告诉记者：「我不相信这位总理能改变。这是他情急之下所做的声明。」

艾班尼斯也对于「雪梨晨驱报」（The Sydney Morning Herald）一篇报导的内容感到愤怒。报导说，在澳洲与美国及英国磋商组成「三方安全伙伴关系」（AUKUS）以取得核动力潜舰期间，艾班尼斯被排除在外。

报导引述白宫官员指出，美国总统拜登政府多次请莫里森的团队确保AUKUS在澳洲取得跨党派支持，但据报莫里森等了4个多月才向劳工党简报此事。

艾班尼斯说，他在这件事对外宣布前不到24小时才获得官方简报，「这位总理总是对挑拨离间、搞分裂感兴趣，这就是为何当他说一切都会改变时，我们不能信任他」。（译者：卢映孜/核稿：张正芊）

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