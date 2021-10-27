澳洲批准成人施打COVID-19疫苗追加剂

（法新社雪梨27日电） 澳洲政府今天宣布，将开放18岁以上成人施打COVID-19（2019冠状病毒疾病）追加剂疫苗，预计11月展开这项全民施打计画。

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澳洲药物管理局（TGA）表示，已临时授权一剂辉瑞（Pfizer）与德国生技公司BioNTech合作研发的COVID-19疫苗，作为成人施打的追加剂。

澳洲药物管理局表示：「临时授权意味18岁及以上成人得以在完成疫苗接种后，间隔至少6个月施打追加剂（第3剂）。」

澳洲卫生部长韩特（Greg Hunt）表示，全民施打追加剂的计画最晚在11月8日以前就会展开，但须经国家免疫谘询机构批准。

他在坎培拉告诉记者：「我们将优先考虑老年与身障族群。」

韩特表示，任何施打过两剂辉瑞BNT、牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）或莫德纳（Moderna）疫苗的人，都能施打追加剂。

澳洲目前16岁以上人口完整施打两剂疫苗的比例为74%，一剂比例为87%。

澳洲本月初已授权免疫功能低下族群施打追加剂。

澳洲当局表示，预期莫德纳也将向药品监管机关申请追加剂授权。

© 2021 AFP