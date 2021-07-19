澳洲报告：大堡礁复原中 但前景黯淡

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（法新社布里斯本19日电） 澳洲海洋科学院今天公布报告指出，大堡礁的珊瑚去年复原状况良好，但生态前景仍然黯淡。而联合国教科文组织即将于23日公布大堡礁是否会因破坏而遭降级为濒危世界遗产。

澳洲政府聘请的科学家今天表示，尽管过去几年来珊瑚复育有进展，前景还是「相当黯淡」。而就在几天后，联合国教科文组织（UNESCO）就要宣判澳洲大堡礁的世界遗产等级。

由于气候变迁造成珊瑚破坏，联合国教科文组织上个月建议将这个全球最大的珊瑚礁生态体系列入「濒危名单」。

已监测珊瑚35年之久的澳洲海洋科学院（AIMS）在今天公布的「珊瑚礁状况」年度报告中指出，2020年到2021年间的珊瑚恢复状况相对良好。

研究人员调查了127处地点，发现至少69处的硬珊瑚表面增加。AIMS表示，在连续10年具破坏性的热应力和气旋稍微缓解后，珊瑚目前正处于恢复期。

然而由于气候变迁的冲击，这样喘息的机会变得越来越少。

AIMS执行长哈迪斯蒂（Paul Hardisty）表示：「由于极端气候事件不断增加，以及棘冠海星数量暴增，造成更严重且更频繁的压力，使得珊瑚礁像这样复原的机会越来越少。」

AIMS研究计画主任沙费尔克（Britta Schaffelke）则认为，这项最新发现带来「一丝希望 ... 显示珊瑚礁仍有复原能力」。

但她也说：「未来前景仍旧黯淡，因为气候变迁的危险与其它因素仍冲击着构成珊瑚礁的有机体。」

去年10月发表的另一份科学研究发现，自1995年开始，因为一连串的海洋热浪导致大量珊瑚白化，这个长达2300公里的生态体系丧失了一半的珊瑚。

为避免在世界遗产名录上遭到降级，澳洲在最后一刻启动游说行动，派遣环境部长前往法国与UNESCO官员会面，上周甚至邀请主要国家驻澳大使参加堡礁浮潜。

UNESCO敦促澳洲采取紧急气候行动，但政府一直不愿加入承诺2050年达到净零碳排的行列。

保守派政府表示，希望在不伤害澳洲依赖商品出口型经济的前提下，尽快地达到目标，同时强调，打击气候变迁需全球共同努力。

在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情前，大堡礁估计每年能为澳洲经济带进48亿美元的观光收入，因此澳洲担心列入「濒危」世界遗产名单可能会减少其观光吸引力。

UNESCO预计将于23日公布决定。

澳洲大堡礁1981年列入世界遗产名单，是全球7个因生态破坏、过度发展、过度观光或安全忧虑原因而可能面临降级风险的地点之一。

© 2021 AFP