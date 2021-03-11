澳洲振兴观光航空业 4月推出国内机票半价优惠

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（法新社雪梨11日电） 新型冠状病毒疫情迫使澳洲对外关闭国界，将国际旅客拒于门外，但澳洲政府今天宣布一项振兴观光业的计画，近百万澳洲民众将能买到半价机票，前往国内旅游景点。

总理莫里森（Scott Morrison）表示，政府会拨款12亿澳元（约新台币262亿元），补助飞往大城市以外、「重度仰赖国际观光」地区的80万个航班机票。

航空公司将推出半价机票，以吸引澳洲民众度假时选择大堡礁（Great Barrier Reef）、乌鲁鲁（Uluru）和黄金海岸（Gold Coast）等地点。

澳洲去年3月为因应冠状病毒疫情而对外关闭国界，实质上等同与世界其他地方隔绝，迄今尚未宣布何时重新开放海外观光客入境。

在遭受疫情冲击前，国际观光业对澳洲经济来说，每年产值约450亿澳元。

过去一年，澳洲政府的大规模资助方案补贴数以百万计工作，但这项补贴计画将于3月底到期，令人担心观光业等受创最深的产业恐有数以千计人失业。

政府希望缓冲现有补贴方案到期的冲击，并让澳洲民众出力支持观光业，优惠机票措施将从4月起上路。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP