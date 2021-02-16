澳洲撤销双重国籍恐怖分子护照 纽西兰总理批卸责

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（法新社威灵顿16日电） 纽西兰总理阿尔登今天指责澳洲规避责任，因为一名据报是极端组织伊斯兰国（IS）成员的纽澳双重国籍女子在土耳其被捕后，坎培拉取消她的澳洲国籍。

阿尔登（Jacinda Ardern）罕见批评澳洲总理莫里森（Scott Morrison）说，坎培拉犯下「错误」，误以为纽西兰会接受那名女子。阿尔登表示，那名女子与澳洲有深厚渊源。

阿尔登说：「任何公正的人都会认为此人为澳洲人，我也是这样认为。」

「我们认为澳洲规避责任。」

那名26岁女子和她的两个孩子据报本周在叙利亚边界附近遭土耳其当局逮捕，身分经查明为伊斯兰国成员。

阿尔登表示，那名女子原有澳纽双重国籍，但坎培拉取消她的护照，让她变成威灵顿当局的责任。

她说：「不该认为纽西兰得为一名从6岁起就不住在纽西兰的女子负责，这名女子那时起就住在澳洲、家人在澳洲，从澳洲拿澳洲护照前往叙利亚。」

莫里森捍卫政府决定，认为此举「符合澳洲国安利益」。

「我们不想看到为恐怖组织奋战的恐怖分子享有公民的特有权利，我认为，打从他们成为我国敌人的那一刻起，就丧失了那种权利。」

© 2021 AFP