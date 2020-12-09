澳洲政府调查右翼极端主义威胁渐增

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（法新社雪梨9日电） 澳洲政府今天宣布对暴力极端主义展开调查，因为澳洲各界都敦促政府，要确保他们有能力应对极右派日渐增长的威胁。

澳洲国会势力很大的情报和安全委员会宣布，将对激进运动的蔓延与其对澳洲人民构成的威胁进行调查。

保守派的内政部长杜登（Peter Dutton）命令，除了调查新兴的极右恐怖主义之外，也扩大关注范围，包括调查伊斯兰组织。

纽西兰对一名澳洲白人至上主义枪手在基督城（Christchurch）杀害51名穆斯林案件进行调查后昨天发布报告，呼吁彻底改变反恐行动。

调查报告指出，情报机构在大屠杀发生之前「不恰当」过度聚焦伊斯兰极端主义，却没对右翼恐怖主义给予应有的重视。

推动调查的澳洲反对党内政事务发言人肯尼里（Kristina Keneally）表示，当局已有「一整套反恐工具」，足以应对激进伊斯兰主义的威胁。

但肯尼里表示，需要对这套工具进行审查，「以确定在右翼极端主义的威胁下是否能起作用。」

近年来，澳洲面临来自极右势力日增威胁，高级情报官员9月表示，白人至上极端主义现已占犯罪案件总数的40%，高于2016年的15%。

警方今天才逮捕一名18岁的澳洲籍少年。他曾上网研究炸弹制作，并搜寻「新纳粹主义、白人至上主义、反犹太主义资料」。

反恐执法官员表示，因这名男子「扩大」在网路上的「极右翼」立场发文，涉嫌表态支持造成「大规模伤亡的事件」，他们而而突袭他的住所。

这名男子料将被控煽动暴力攻击他人及鼓吹恐怖主义罪名。

© 2020 AFP