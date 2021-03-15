澳洲数千女性穿黑衣 上街争性平

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（法新社坎培拉14日电） 澳洲各大城市今天有数以千计名女性走上街头，她们打扮近乎一身黑，揭开全国反对性暴力与争取性别平等运动的序幕。澳洲保守派政府近来笼罩在多起性侵疑云之中。

#公平正义大游行（#March4Justice）在澳洲超过40座城市与城镇举行，规模最大的在坎培拉国会大厦（Parliament House）外。近来多起性侵指控撼动澳洲国会殿堂。

国会大厦外的示威者身着黑衣，高举「你就是不听」、「你知道有多少受害者吗？」与「我相信她」等标语。

从墨尔本特地前来声援的杰米生（Kathryn Jamieson）表示，她非常愤怒。她告诉法新社：「我们需要立即改革。我受够了女性总是不被信任。」

前政府工作人员希金斯（Brittany Higgins）上月公开指控，2019年她在国防部长雷诺兹（Linda Reynolds）的办公室遭一名同事性侵，当她告诉雷诺兹时，雷诺兹却把这当成「政治问题」处理。

而本月稍早，澳洲司法部长波特（Christian Porter）被控在1988年性侵一名16岁的女子。当时两人都是学生，但波特否认这项指控。波特与雷诺兹目前都请了病假。（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2021 AFP