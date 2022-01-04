澳洲新增确诊飙 检验量能超载

（法新社雪梨4日电） 澳洲今天通报COVID-19（2019冠状病毒疾病）新增确诊创新高，Omicron变异株席卷澳洲大部分地区，造成住院人数大增，过去稳固的检测系统因漫长等待和库存短缺而不堪负荷。

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澳洲今天新增4万7799起确诊病例，几乎比昨天飙升近1/3，病殁人数则新增4人。澳洲过去一年半来，利用定期检测、接触史调查和封城等防疫措施，平息大部分的疫。

然而，另一个外界密切关注的指标，染疫住院人数创下疫情爆发以来新高。在人口最多的新南威尔斯省住院人数达1344。

人口数第2高的维多利亚省，当局表示，检测阳性率达25%，维省入住加护病房病患大多未接种疫苗。维省今天新增1万4020起确诊病例，几乎是前一天的两倍。

其他疫情大部分时间都关闭国内边界的省分，已有很长一段时间没有新确诊病例，也出现类似的数字。昆士兰省一个月前，一天新增6起，今天则通报新增5699起。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）已经排除补助个人检测试剂盒费用，转而强调「个人责任」的角色。

澳洲医学会（Australian Medical Association）副会长莫伊（Chris Moy）告诉澳洲广播电台（ABC Radio），现在的问题是缺乏快速抗原检测，根本妨碍个人责任，这是当前COVID管理的最大漏洞，令人泄气。

当局缩短第2和第3剂间隔的时间至4个月后，澳洲有超过200万人符合接种加强剂的资格。

目前为只有250多万人接种加强剂，公卫官员希望加强剂可以让死亡率和重症比率维持在低点。

澳洲染疫人数突破50万例，当中近50%发生在前两周。尽管如此，人口2500万的澳洲自疫情爆发以来累计确诊54万7160例，2270人病殁，比许多已开发国家还要低。

© 2022 AFP