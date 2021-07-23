澳洲新州新增136例确诊 纽澳旅游泡泡暂停8周

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（法新社雪梨23日电） 澳洲新南威尔斯州今天新增136例COVID-19确诊，再创单日纪录新高，州长今天说，最大城市雪梨疫情迅速蔓延，已经演变成「国家紧急状态」。纽西兰总理宣布，纽澳旅行泡泡暂停8周。

新南威尔斯州承认尽管封城一个月，仍无法压下Delta变异株疫情，恳请联邦政府迅速配送更多疫苗与资源。

法新社报导，宣布疫情为国家紧急状态，可为联邦政府释出更多资源铺路，以遏阻危机扩散。

新南威尔斯州州长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）说：「我们有义务代表全国控制住病毒。无疑地，确诊数目前不是往正确的方向发展。」

新南威尔斯州今天新增136起COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例，再创这波疫情新高纪录，目前累计1782人染疫。

由于病毒「四处蔓延」，全国2500万人有一半居家防疫，贝雷吉克利安说，政府必须「重新聚焦」其缓慢的疫苗接种计画。

美国药厂辉瑞（Pfizer）的疫苗短缺，加上民众质疑阿斯特捷利康（AstraZeneca，简称AZ）疫苗的安全性，澳洲目前仅有12%的民众完整接种疫苗。

贝雷吉克利安说：「我们至少必须做到，让更多人注射第一剂辉瑞疫苗。」她警告500万名雪梨居民，防疫措施可能实施到10月。

新州几乎肯定将在下周宣布延长封城，贝雷吉克利安也表示，在雪梨特定区域从事非必要行业的员工，现在不得离开，以加强防疫。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）昨天为澳洲疫苗接种牛步道歉，承认无法达到目标。他说：「我要为接种计画负责。我也为我们面临的挑战负责。」

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天宣布，纽澳两国的旅游泡泡将暂停实施至少8周。

同时，澳洲人入境纽西兰时不再享有免隔离的待遇，当局将为人在澳洲的纽西兰人安排回程班机。

© 2021 AFP