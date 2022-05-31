澳洲新总理提名共和国事务助理部长

（法新社雪梨31日电） 澳洲实行君主立宪制，但立场中间偏左的澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天提名的内阁人选中，竟包括一位「共和国事务助理部长」。

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96岁的英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）准备庆祝登基70周年的白金禧年，而她也是澳洲君主，最近胜选的澳洲政府却朝罢黜她跨出象徵性一步。

艾班尼斯宣布，国会议员齐索斯威特（Matt Thistlethwaite）将担任共和国事务助理部长等职务。

过往的劳工党（Labor Party）领袖曾承诺要办理公投，以决定是否取消由女王作为澳洲元首，但长期身为共和派的艾班尼斯竞选时未强调这项承诺。

提倡以澳洲人作为国家元首的「澳洲共和运动」（Australian Republic Movement）乐见新政府的动作。

知名共和派作家费兹西蒙斯（Peter FitzSimons）推文：「我们上路了！铭记此刻：大英国协历史上，澳洲首度有一位政府成员专门负责废除王位，帮助澳洲成为共和国。」

艾班尼斯曾形容澳洲「无可避免」会成为共和国。

澳洲1999年曾举行公投，当时有近55%选民反对改采共和制。

© 2022 AFP