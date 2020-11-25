澳洲智库报告：全球恐攻致死人数连5年下降

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（法新社巴黎25日电） 澳洲重要智库今天公布最新报告显示，2019年世界各地死于恐怖攻击的人数已连续第5年下降，然而冲突仍是恐怖主义的主要驱动力，与此同时，西方的「极右派恐怖活动」增加。

澳洲雪梨经济与和平研究所（Institute for Economics and Peace）公布的2020全球恐怖主义指数（2020 Global Terrorism Index）显示，恐怖活动造成的死亡人数自2014年达到顶峰以来已连续下降5年，2019年降到1万3826人，比2018年减少15%。

但报告警告说，在北美、西欧与大洋洲，极右翼恐怖活动夺走的人命自2014年以来遽增250%，在2019年有89人因此丧生。「这已创下过去50年来最高的数字」。

报告强调，冲突仍是恐怖活动的主要驱动力，2019 年恐怖活动造成的死亡中有96%以上发生在已陷冲突的国家和地区。

报告指出，死亡人数降幅最大的国家是阿富汗与奈及利亚，不过仍只有这两国有超过千人死于恐怖攻击。

报告说，尽管全球受到恐怖活动的冲击下降，但这「仍是许多国家重大且严重的威胁」，情势严重恶化的国家包括布吉纳法索、斯里兰卡、莫三比克、马利与尼日等。

根据报告，南亚连续第2年是受到恐怖主义影响最甚的地区。

报告说，2019年阿富汗的塔利班（Taliban）仍是「全球最具威胁的恐怖组织」，极端团体伊斯兰国（IS ）的力量则持续下降，但其侧翼组织仍然相当活跃，特别是在沙哈拉沙漠以南的非洲。

报告说，尽管数据显示，自2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发，恐怖攻击事件与死亡人数有下降趋势，但疫情可能也造成「新的与明显的」反恐挑战。

报告指出，疫情所致的「漫长经济衰退」，可能增加政治动荡与暴力。

© 2020 AFP